Fiorentina-Pisa, Atta neanche in panchina: riposo precauzionale in vista del Napoli

vedi letture

Arthur Atta non sarà a disposizione della Fiorentina contro il Pisa. Il centrocampista francese è stato escluso per motivi precauzionali.

Arthur Atta non figura nemmeno tra i convocati della Fiorentina per la sfida contro il Pisa, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il centrocampista francese è dunque costretto a saltare completamente l'appuntamento del Franchi, con la sua assenza che rappresenta la principale novità nell'undici e nelle scelte dello staff tecnico viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, dietro l'esclusione non ci sarebbe una particolare emergenza, ma una precisa strategia di gestione atletica.

Atta, lavoro personalizzato: obiettivo Napoli

Per il centrocampista è stato programmato un lavoro personalizzato e mirato, con l'obiettivo di preservarne le condizioni fisiche e permettergli di superare completamente i piccoli fastidi accusati. Una scelta precauzionale in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà la Fiorentina affrontare il Napoli domenica pomeriggio alle 12:30 al Franchi. Lo staff viola punta quindi a recuperare Atta al meglio per la sfida contro gli azzurri, evitando di correre rischi nell'impegno di Coppa Italia.