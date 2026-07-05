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Calciomercato Napoli, doppia beffa? I titoli de La Gazzetta dello Sport su Gila e Khalaili

Calciomercato Napoli, doppia beffa? I titoli de La Gazzetta dello Sport su Gila e Khalaili
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ha trattato Mario Gila e Anan Khalaili, senza però affondare il colpo. E ora il Milan è vicino allo spagnolo e l'Inter tratta l'esterno.

C'è spazio per tanto mercato in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. In taglio basso il quotidiano rosa si sofferma prima sul Milan: "Sbarca Amorim e porta Gila. Affare in chiusura". E poi sull'Inter: "Intrigo Chalobah con il Como. Prima Khalaili". In taglio alto invece i Mondiali, col successo di rigore della Francia col Paraguay: "Mbappé non molla Messi".