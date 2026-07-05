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Scontri derby di Torino, Tuttosport intervista il tifoso colpito da un poliziotto: il titolo

Scontri derby di Torino, Tuttosport intervista il tifoso colpito da un poliziotto: il titolo
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Con lo stadio ho chiuso". E' questo il titolo che sceglie Tuttosport oggi in edicola, un virgolettato appartenente a Marco Basoccu, il tifoso della Juventus colpito da un poliziotto con un lacrimogeno prima del derby di Torino. Ampio spazio poi ai Mondiali, a cominciare da Brasile-Norvegia: "Carlo, Haaland vuole rifarlo".