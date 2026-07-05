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Il Napoli ha 47 calciatori in organico! Corriere dello Sport: "Allegri li vuole vedere"

Il Napoli ha 47 calciatori in organico! Corriere dello Sport: "Allegri li vuole vedere"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
In questo momento il Napoli ha 47 giocatori sotto contratto e la volontà di Allegri, prima che si scateni il mercato, è quella di valutarli.

Il Corriere dello Sport in prima pagina dedica spazio anche al Napoli, con un boxino in taglio basso: "Napoli, Allegri li vuole vedere". Il riferimento è ai 47 calciatori attualmente in organico. Max - si legge - farò prima le sue valutazioni. Per ora il mercato è congelato.