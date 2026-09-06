Inter-Napoli, Tmw: “I cambi hanno evidenziato differenza di coraggio tra Allegri e Chivu”

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Le sostituzioni hanno cambiato il volto di Inter-Napoli e acceso il confronto tra le scelte di Cristian Chivu e Massimiliano Allegri.

La rimonta dell’Inter passa anche dalle panchine. Il Napoli, avanti 2-0, ha infatti finito per perdere 3-2 a San Siro, subendo tre gol nella parte finale della gara. Le sostituzioni hanno avuto un peso determinante sull’andamento della partita, con le scelte di Chivu e Allegri che hanno inciso in maniera opposta. Il tecnico nerazzurro ha aumentato la spinta offensiva nella mezz’ora finale, mentre quello azzurro ha progressivamente arretrato la squadra per difendere il vantaggio. Una gestione che ha evidenziato anche la maggiore profondità della rosa dell’Inter, capace di offrire alternative di qualità in ogni reparto, rispetto a un Napoli che ha mostrato qualche limite in questo senso.

Chivu cambia, Allegri arretra

Il portale TuttoMercatoWeb.com sottolinea proprio il diverso approccio dei due allenatori: “Il tecnico rumeno a mezz'ora dalla fine ha tolto un difensore per inserire una punta, passando al 4-3-3 e schiacciando un Napoli impaurito. Con Allegri che è stato il primo a incoraggiare l'Inter, arretrando sempre più e togliendo una punta (Alisson) per un difensore (Badiashile)”. Una scelta sulla quale lo stesso tecnico azzurro ha poi mostrato qualche rimpianto nel post-partita: "In quel momento dovevi difendere dentro l'area e hai preso gol proprio da dentro l'area. Quindi forse era meglio se facevo cose diverse. Però è andata così e bisogna accettarlo”.