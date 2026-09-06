Galatasaray, tegola Osimhen: si ferma per infortunio dopo il gol al Basaksehir

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Il centravanti nigeriano, ex Napoli, lascia il campo per un problema muscolare nella vittoria per 3-2 sul Basaksehir. Lesione all'adduttore destro.

Il Galatasaray sorride per il successo esterno sul Basaksehir, ma deve fare i conti con una brutta tegola in attacco. Nella sfida di venerdì, terminata 3-2 in favore dei giallorossi, si è infatti fermato per un problema muscolare Victor Osimhen, autore del gol che ha sbloccato il match. L'ex centravanti del Napoli, tra i grandi protagonisti dell'avvio di stagione turco, ha lasciato il campo prima dell'intervallo dopo aver avvertito fastidio all'inguine.

Il comunicato del club

Nelle ore successive alla partita, il Galatasaray ha reso noto l'esito degli accertamenti a cui Osimhen è stato sottoposto insieme al centrocampista Mario Lemina, anche lui uscito acciaccato dal match contro il Basaksehir. Ecco la nota ufficiale diffusa dal club turco:

"Ai nostri giocatori, Victor Osimhen e Mario Lemina, sottoposti a risonanza magnetica e ulteriori esami presso l'ospedale Acibadem è stata diagnosticata una lesione di grado moderato-grave (con sanguinamento e stiramento) al muscolo adduttore (inguine) della gamba destra. I loro trattamenti sono attualmente in corso."

Una diagnosi che conferma la gravità dell'infortimento: si tratta di una lesione muscolare di grado medio-alto, con tanto di componente emorragica, che richiederà un percorso di recupero non brevissimo per l'attaccante nigeriano.