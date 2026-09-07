Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la Serie A, c'è Udinese-Lazio
Prosegue il terzo turno di serie A in questo primo lunedì di settembre: alle 18:30 Cagliari-Lecce mentre alle ore 20:45 la Lazio sfiderà l'Udinese per chiudere il terzo turno. Ecco la programmazione completa:
18.30 Cagliari-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
19.00 Getafe-Celta (Liga) - DAZN
20.00 Al Hilal-Neom (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Palermo-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Catania-Cosenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Sabadell-Cordoba (Segunda Division) - DAZN
20.45 Udinese-Lazio (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Picerno-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
21.00 Trento-Lecco (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
21.00 Alcione-Treviso (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
21.00 Renate-Novara (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
21.00 Pro Vercelli-Folgore Caratese (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
21.30 Elche-Real Sociedad (Liga) - DAZN
UEFA Champions League 2026-2027
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