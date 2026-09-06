Paura a Castellammare: malore in campo per Bozhinov, sospesa Juve Stabia-Pisa

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Attimi di grande apprensione allo stadio Romeo Menti, dove la sfida tra Juve Stabia e Pisa è stata sospesa al minuto 40 sullo 0-0.

Momenti di forte apprensione allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia durante la sfida tra Juve Stabia e Pisa. L'incontro, ancora fermo sullo 0-0 e poi terminato 0-3 in favore degli ospisti, è stato momentaneamente interrotto al minuto 40 dopo un episodio che ha fatto calare il silenzio sugli spalti.

Bozhinov si accascia in campo, soccorsi immediati

A destare preoccupazione è stato Rosen Bozhinov, difensore del Pisa, accasciatosi improvvisamente sul terreno di gioco. Il calciatore bulgaro è stato soccorso immediatamente dallo staff medico e in seguito trasportato fuori dal campo in barella. Le cause precise del malore restano ancora da chiarire, ma la scena ha generato grande apprensione tra i giocatori, gli staff tecnici delle due squadre e il pubblico presente sugli spalti.

Bozhinov trasportato in ospedale, ha ripreso conoscenza

Il calciatore è stato immediatamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento, secondo le prime informazioni, Bozhinov ha ripreso coscienza. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.