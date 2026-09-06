Paura a Castellammare: malore in campo per Bozhinov, sospesa Juve Stabia-Pisa
Momenti di forte apprensione allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia durante la sfida tra Juve Stabia e Pisa. L'incontro, ancora fermo sullo 0-0 e poi terminato 0-3 in favore degli ospisti, è stato momentaneamente interrotto al minuto 40 dopo un episodio che ha fatto calare il silenzio sugli spalti.
Bozhinov si accascia in campo, soccorsi immediati
A destare preoccupazione è stato Rosen Bozhinov, difensore del Pisa, accasciatosi improvvisamente sul terreno di gioco. Il calciatore bulgaro è stato soccorso immediatamente dallo staff medico e in seguito trasportato fuori dal campo in barella. Le cause precise del malore restano ancora da chiarire, ma la scena ha generato grande apprensione tra i giocatori, gli staff tecnici delle due squadre e il pubblico presente sugli spalti.
Bozhinov trasportato in ospedale, ha ripreso conoscenza
Il calciatore è stato immediatamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento, secondo le prime informazioni, Bozhinov ha ripreso coscienza. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Arsenal
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro