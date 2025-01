Video “Cambiamo la residenza!”, coro e striscione di protesta Ultras sul divieto di trasferta

Non solo un volantino a firma di Curva A e Curva B in protesta per l'ennesima trasferta vietata ai residenti in Campania. In attesa del Napoli, che volerà a Bergamo per la sfida di domani contro l'Atalanta, i supporters azzurri hanno mostrato uno striscione contro decisione del Cams. "Causa appartenenza chiedo cambio di residenza". Il tutto accompagnato dal coro: "Cambiamo la residenza!”. Di seguito le immagine raccolte dal nostro inviato a Capodichino.