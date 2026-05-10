Prima pagina Lotta Champions, Gazzetta dello Sport: "Flash Vlahovic! Allegri ribalta il Milan"

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"Flash Vlahovic! Allegri ribalta il Milan". Questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport. La Juventus piazza la zampata per la Champions

"Flash Vlahovic! Allegri ribalta il Milan". Questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport. La Juventus piazza la zampata per la Champions, scavalca il Milan, e si porta al terzo posto. Nel posticipo del sabato sera ai bianconeri basta un gol di Dusan Vlahovic dopo 10 secondi - il più veloce nella storia dei bianconeri - per sbancare il Via del Mare del Lecce e vedere avvicinarsi il traguardo Champions League. Con la Juventus che chiama, oggi saranno chiamate a rispondere Roma e Milan, rispettivamente impegnate alle 18:00 al Tardini contro il Parma e nel posticipo delle 20:45 a San Siro contro l'Atalanta. Un eventuale successo dei giallorossi potrebbe mettere molta pressione alla squadra di Massimiliano Allegri, scivolata al quarto posto e che vede nello specchietto retrovisore Gasp a soli 3 punti di distanza.

Ieri è andato in scena anche la sfida tra Lazio e Inter parte uno, che fa da aperitivo alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera. A imporsi sono stati i campioni d'Italia con un netto 0-3 firmato Lautaro Martinez, che ipoteca così la vittoria della classifica capocannonieri, il raddoppio di Sucic e il tris nella ripresa di Mkhitaryan. Una bella inizione di fiducia per Cristian Chivu, a caccia di una combo Scudetto-Coppa Italia che l'Inter non c'entra dal triplete di Mou nel 2010.