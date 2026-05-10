Prima pagina

Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juventus: "Dusan fa la differenza"

Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juventus: "Dusan fa la differenza"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
"Dusan la differenza". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Dusan la differenza". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Alla Juventus basta un gol del suo centravanti per superare il Lecce per 1-0. La squadra di Spalletti al momento è al terzo posto in classifica in attesa della sfida che il Milan giocherà in casa contro l'Atalanta oggi.