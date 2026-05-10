Prima pagina

Napoli-Bologna per la Champions, Il Roma: "La vittoria vale 70 milioni"

Napoli-Bologna per la Champions, Il Roma: "La vittoria vale 70 milioni"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna domani alle 20:45 al Maradona, in una sfida valevole per il posticipo della trentaseiesima giornata

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna domani alle 20:45 al Maradona, in una sfida valevole per il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Un match che potrebbe consegnare agli azzurri l'aritmetica della prossima qualificazione in Champions League. "Napoli, la vittoria vale 70 milioni", titola Il Roma oggi in prima pagina, ricordando l'incasso che permetterebbe il pass per la massima competizione europea.