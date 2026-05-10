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Obiettivo Champions, l'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Impatto Vlahovic"

Obiettivo Champions, l'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Impatto Vlahovic"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone
Alla Juventus basta un gol di Vlahovic per superare il Lecce nell'anticipo del sabato sera.

Alla Juventus basta un gol di Vlahovic per superare il Lecce nell'anticipo del sabato sera. Il numero 9 bianconero è decisivo nella vittoria della squadra di Spalletti che si stabilisce per il momento al terzo posto in classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Impatto Vlahovic".