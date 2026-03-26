Caso Lukaku, quando rientra a Napoli? Spunta la data
Romelu Lukaku resta in Belgio. A differenza di quanto disposto dal Napoli, che lo attendeva in sede a Castel Volturno in queste ore, l'attaccante classe '93 continuerà la preparazione in Belgio. Dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte la prossima settimana, insieme al resto dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali.
Nella sua edizione online, il Corriere dello Sport aggiunge: "Romelu Lukaku sembrava destinato a rientrare subito a Castel Volturno per ritrovare il gruppo squadra di Antonio Conte. Contrariamente a quanto disposto dal club partenopeo, che lo attendeva nella giornata odierna presso il centro sportivo azzurro, l'ex Inter resterà in patria per lavorare e migliorare la sua condizione fisica. Il rientro in Italia può attendere, con Napoli-Milan all'orizzonte".
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