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Castel Volturno, allenamento mattutino in vista di Pisa: il report del club

Castel Volturno, allenamento mattutino in vista di Pisa: il report del club
Oggi alle 19:50Notizie
di Francesco Carbone
In vista di Pisa-Napoli, match della 37ª giornata di campionato, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte.

In vista di Pisa-Napoli, match della 37ª giornata di campionato, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento mattutino al Training Center. 

Di seguito il report pubblicato dal club: “Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Pisa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro di forza”.