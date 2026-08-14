Non solo Gabriel Jesus, Manna può chiudere un colpo a sorpresa

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Il club azzurro continua la caccia al nuovo centravanti per rimpiazzare la partenza di Lukaku: per Gabriel Jesus servirebbero circa 30 milioni complessivi

Il Napoli è a caccia di un nuovo attaccante per rimpiazzare la partenza di Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo starebbe già lavorando a un profilo per completare il reparto offensivo, e il nome di Gabriel Jesus risponderebbe esattamente a questa esigenza.

La pista Gabriel Jesus: la cifra necessaria

Il quotidiano precisa che, indipendentemente dalla situazione legata a Lorenzo Lucca, il Napoli sarebbe alla ricerca di un ulteriore rinforzo in attacco. Per chiudere l'operazione Gabriel Jesus servirebbe un'offerta da circa 20 milioni di euro da presentare all'Arsenal, a cui andrebbero aggiunti altri 10 milioni complessivi di ingaggio spalmati su due stagioni. Una cifra importante ma, secondo Il Mattino, non irraggiungibile per le casse azzurre.

Manna valuta anche altre alternative

Gabriel Jesus, tuttavia, non sarebbe l'unico nome sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna. Il Mattino sottolinea come il profilo dell'attaccante brasiliano non convinca fino in fondo la dirigenza partenopea, lasciando aperta la possibilità che nei prossimi giorni possa emergere un nome inatteso per l'attacco di Allegri.