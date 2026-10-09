Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri
Ultimo allenamento per il Napoli prima della sfida contro il Frosinone. Seduta mattutina a Castel Volturno per la squadra di Massimiliano Allegri.
È ormai tutto pronto per Napoli-Frosinone. A un giorno dalla sfida del Maradona contro la formazione allenata da Massimiliano Alvini, gli azzurri hanno svolto la seduta di rifinitura al SSC Napoli Training Center. Massimiliano Allegri ha lavorato con il gruppo in vista di una gara importante per riprendere il cammino in campionato dopo la lunga sosta per gli impegni delle nazionali.
Napoli-Frosinone, il report della rifinitura
Questo il report diffuso dal club sulla seduta odierna: "Meno uno a Napoli-Frosinone. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Alvini. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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