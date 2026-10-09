Allegri passa al 3-4-2-1: un solo dubbio di formazione per il Frosinone

Beukema sarà l’osservato speciale nella rifinitura di oggi. Se il difensore olandese indosserà la pettorina dei titolari, Allegri schiererà la difesa a tre, confermando l’indirizzo emerso nelle ultime ore. Sarebbe dunque lui il segnale decisivo per capire quale abito tattico vestirà il Napoli contro il Frosinone, dopo giorni di prove e alternanze tra i due sistemi. In caso di conferma del terzetto difensivo, si aprirebbe un ballottaggio sulla corsia di destra tra Di Lorenzo e Politano, due soluzioni diverse per caratteristiche ed esperienza, con la scelta che verrà sciolta soltanto al termine dell’ultima seduta. Lo riporta Sky Sport.

Neres in crescita: la gamba è brillante

Intanto crescono le quotazioni di Neres per una maglia da titolare. L’esterno brasiliano sta iniziando ad avere una gamba brillante, un segnale importante per un attacco che nelle prime cinque giornate ha segnato appena 7 gol e ha bisogno di ritrovare velocità e imprevedibilità. Le ultime sedute di allenamento hanno mostrato un giocatore in condizione, pronto a prendersi spazio in un reparto offensivo ridisegnato dalle scelte del tecnico. Resta da capire se la fiducia si tradurrà in una presenza dal primo minuto al Maradona, ma il brasiliano si candida con decisione a un ruolo da protagonista.