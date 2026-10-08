Frosinone, inizio super: contro il Napoli può arrivare un traguardo storico
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Il Frosinone ha conquistato 10 punti nelle prime cinque giornate di Serie A. Contro il Napoli, i ciociari possono centrare un traguardo storico.
Il Frosinone ha iniziato il campionato con 10 punti nelle prime cinque giornate, un rendimento che non si vedeva per una squadra neopromossa da 14 anni. L’ultima a raggiungere almeno quota 10 nello stesso arco di partite era stata infatti la Sampdoria nella stagione 2012/13, con 11 punti.
Frosinone, contro il Napoli in palio un traguardo storico
Una vittoria contro il Napoli permetterebbe al Frosinone di raggiungere quota 13 punti dopo sei giornate. I ciociari diventerebbero così la prima neopromossa capace di toccare almeno questa soglia dopo sei partite di Serie A dai tempi della Juventus nella stagione 2007/08, quando i bianconeri conquistarono proprio 13 punti.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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