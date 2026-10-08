Tuttonapoli Il Napoli ritrova McTominay, ma l'emergenza infortuni resta: gli assenti contro il Frosinone

Scott McTominay torna a disposizione dopo aver ricevuto l’idoneità sportiva, ma il Napoli non riesce ancora a lasciarsi alle spalle l’emergenza infortuni.

Il Napoli ritrova Scott McTominay, ma non può ancora tirare un sospiro di sollievo sul fronte degli infortuni. Il centrocampista ha ricevuto l’idoneità sportiva dopo il problema cardiaco accusato a inizio settembre e può quindi tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, anche se la sua condizione dovrà essere valutata dopo lo stop. Un recupero importante in vista della sfida contro il Frosinone, ma che non risolve le difficoltà del tecnico, costretto a gestire una rosa ancora condizionata dalle numerose assenze.

Napoli, da Olivera a Favasuli: quanti assenti contro il Frosinone

Durante la sosta, infatti, il Napoli ha perso altri giocatori: Olivera è rientrato dall’Uruguay con un problema fisico, Favasuli si è infortunato con l’Under 21 e Vergara ha riportato un problema muscolare che lo terrà fuori per alcune settimane. I tre si aggiungono agli indisponibili Buongiorno e Alisson Santos, mentre resta da valutare Anguissa. Da monitorare anche le condizioni di Højlund e Lobotka, che hanno disputato quattro partite su quattro con le rispettive Nazionali. Allegri dovrà dunque preparare la sfida al Frosinone con una rosa ancora incompleta, proprio mentre il Napoli è chiamato a cambiare passo dopo un avvio di stagione complicato.