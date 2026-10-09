Fiducia McTominay: sta intensificando il lavoro, spunta ipotesi per domani

Cresce la fiducia per avere Scott McTominay tra i convocati. Lo scozzese, al quale è stata ribadita l’idoneità sportiva, sta intensificando i carichi di lavoro e si sta allenando in gruppo, un segnale incoraggiante dopo oltre un mese di stop. Il centrocampista, dunque, potrebbe essere a disposizione di Allegri già per la sfida di domani contro il Frosinone, in un momento in cui la mediana è ridotta all’osso e ogni alternativa assume un valore importante per il tecnico. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Qualche minuto nelle gambe

Il piano, però, resta improntato alla massima prudenza. McTominay potrebbe infatti avere qualche minuto nelle gambe, uno spezzone utile per ritrovare ritmo e sensazioni senza forzare i tempi di un recupero che il club vuole gestire con attenzione. Il vero obiettivo resta quello di riaverlo al meglio per il tour de force che attende gli azzurri, a partire dall’impegno di Champions League con il Villarreal di martedì. La convocazione contro i ciociari, dunque, rappresenterebbe un primo passo verso il reinserimento graduale, in attesa di capire quale ruolo Allegri vorrà affidargli nel nuovo assetto tattico.