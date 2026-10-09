Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Serie B, C e tanto calcio internazionale

Serie B, Serie C e numerose sfide internazionali caratterizzano il programma TV di oggi, venerdì 9 ottobre. Ecco tutti gli appuntamenti da seguire.

Sono numerosi gli appuntamenti da seguire in TV oggi, venerdì 9 ottobre, con un programma che propone Serie B, Serie C e diverse sfide dei principali campionati internazionali. Dalla Germania all’Olanda, passando per Spagna, Inghilterra, Francia e Portogallo, la giornata offre diversi incontri per gli appassionati di calcio.

Calcio in TV, la programmazione completa di oggi

Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, i campionati tornano dunque a prendersi la scena con una giornata ricca di partite. Di seguito la programmazione TV completa degli incontri in programma oggi, venerdì 9 ottobre.

16.55 Al Fateh-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.15 Bielorussia-Italia (Qualificazioni Mondiali femminili) - RAI 2

18.30 Heidenheim-Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW

20.00 PSV-Heerenveen (Eredivisie) - COMO TV

20.00 Al Nassr-Al Diriyah (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Avellino-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Borussia Dortmund-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Union Brescia-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Lens-Lione (Ligue 1) - LIGUE 1+

21.00 Malaga-Espanyol (Liga) - DAZN

21.00 West Ham-QPR (Championship) - COMO TV

21.15 Braga-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN