Il Frosinone primeggia in Serie A: è la squadra che dà più spazio agli italiani

Il Frosinone è la squadra di Serie A che ha concesso finora più minuti ai calciatori italiani convocabili in Nazionale. Sul podio anche Monza e Atalanta.

Il Frosinone è il club di Serie A che ha concesso finora più spazio ai calciatori italiani. È quanto emerge dai dati raccolti da Transfermarkt, che hanno permesso di stilare una graduatoria basata sui minuti giocati dai calciatori convocabili dalla Nazionale. In testa c’è dunque la squadra di Massimiliano Alvini, prossima avversaria del Napoli, protagonista anche di un ottimo avvio di stagione.

La classifica: Juventus e Milan nelle retrovie

Alle spalle del Frosinone si trovano Monza e Atalanta, rispettivamente seconda e terza, mentre completano le prime cinque posizioni Cagliari e Lazio. Inter e Roma sono più distanti, al decimo e all’undicesimo posto, ma a sorprendere maggiormente sono le posizioni di Juventus e Milan, rispettivamente sedicesima e diciassettesima. Il Como è invece diciottesimo, mentre chiude la graduatoria il Venezia. La squadra di Stroppa ha concesso appena 20 minuti a Dagasso, impiegato a centrocampo. Di seguito, la classifica completa.

La classifica

1. Frosinone - 3.459 minuti "italiani"

2. Monza - 2.813 minuti "italiani"

3. Atalanta - 2.288 minuti "italiani"

4. Cagliari - 2.160 minuti "italiani"

5. Lazio - 1.792 minuti "italiani"

6. Parma - 1.747 minuti "italiani"

7. Bologna - 1.717 minuti "italiani"

8. Napoli - 1.607 minuti "italiani"

9. Torino - 1.499 minuti "italiani"

10. Inter - 1.409 minuti "italiani"

11. Roma - 1.397 minuti "italiani"

12. Fiorentina - 1.296 minuti "italiani"

13. Genoa - 1.191 minuti "italiani"

14. Sassuolo - 1.033 minuti "italiani"

15. Lecce - 765 minuti "italiani"

16. Juventus - 754 minuti "italiani"

17. Milan - 383 minuti "italiani"

18. Como - 224 minuti "italiani"

19. Udinese - 206 minuti "italiani"

20. Venezia - 20 minuti "italiani"