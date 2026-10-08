Tuttonapoli Allegri, il problema è (anche) l’atteggiamento: Napoli 10º per pressing offensivo, Frosinone è 1º

Massimiliano Allegri dovrà cambiare anche l’atteggiamento della squadra. Il Napoli è decimo in Serie A per pressing offensivo.

Il Napoli deve cambiare passo, e non soltanto nei risultati. Per iniziare a invertire il trend di questo avvio di stagione, Massimiliano Allegri dovrà lavorare anche sull’atteggiamento della squadra e, in particolare, sulla capacità di aggredire gli avversari. I numeri del pressing forniti da Opta fotografano una differenza evidente: il Frosinone è primo in Serie A per PPDA con 9,5, mentre il Napoli è soltanto decimo con 13,5. Più il valore è basso, maggiore è l’intensità del pressing. Un aspetto sul quale gli azzurri devono dunque crescere per aumentare la produzione offensiva, creare più situazioni pericolose e mettere nelle condizioni migliori quei calciatori offensivi che finora hanno fatto fatica a incidere.

Napoli-Frosinone, una sfida anche sul pressing

Il confronto con il Frosinone diventa così significativo anche sotto questo aspetto. La squadra di Massimiliano Alvini, sesta in classifica con 10 punti, ha iniziato il campionato mostrando grande aggressività senza palla, mentre il Napoli, fermo a quota 7 dopo cinque giornate, deve trovare maggiore intensità e continuità. Non è un dettaglio considerando che gli azzurri hanno segnato appena 7 gol in campionato: recuperare il pallone più avanti e con maggiore frequenza potrebbe consentire alla squadra di attaccare con più uomini e, soprattutto, offrire più occasioni agli interpreti offensivi per ritrovare fiducia e incisività.