Napoli-Bologna pronostico, quote e il primo bivio stagionale di Allegri

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Pronostico Napoli - Bologna: analisi della 4ª giornata di Serie A, confronto tra le quote dei principali operatori, precedenti, probabili formazioni e mercati alternativi.

Domenica 13 settembre, alle 18, il Maradona apre le porte al Bologna nella quarta giornata di Serie A. Tre punti in classifica per gli azzurri, uno soltanto per i rossoblù: una sfida che nessuna delle due può permettersi di archiviare con un'alzata di spalle.

Quote e pronostici Napoli - Bologna

Il mercato dell'1X2 racconta un Napoli favorito ma non intoccabile, e per questo preferiamo spostarci sul numero di reti complessive.

Bookmaker Quota Info Goldbet 1.60 INFO Lottomatica 1.60 INFO Snai 1.62 INFO

Quote soggette a variazione. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per saperne di più.

Analisi Napoli Bologna

Il segno 1, che oscilla poco sopra la soglia di 1.50 sui siti di scommesse, è quotato basso con un Napoli che ha incassato cinque gol in tre giornate e che arriva alla partita quattro giorni dopo la notte europea con l'Arsenal.

Da qui la scelta del Multigol 2-4: gli azzurri hanno segnato in tutte le uscite di campionato, il Bologna di Tedesco ha finalmente sbloccato il proprio contatore con Piccoli e Dovbyk contro il Sassuolo, ma nessuna delle due squadre sembra oggi capace di produrre goleade.

Ci piace anche l'idea del reparto arretrato azzurro ancora in costruzione, con Buongiorno e Marianucci indisponibili, Badiashile in ritardo di condizione e Beukema atteso al rientro proprio contro la sua ex squadra: un piccolo cortocircuito emotivo, il quale potrebbe pesare più di quanto si immagini.

Come terzo spunto guardiamo ai calci d'angolo: un Napoli obbligato a spingere davanti al proprio pubblico, contro una squadra che si difende bassa, tende a produrre molti cross e molte respinte. L'Over 8.5 angoli, proposto attorno a 1.70 da Snai e Lottomatica, ci sembra un'ipotesi più interessante di un Under 2.5 già molto giocato.

Precedenti del match

Gli ultimi incroci hanno smesso di somigliare a una formalità. A maggio, sempre al Maradona, il Bologna ha vinto 3-2 con una rovesciata di Rowe nel finale; nel novembre precedente al Dall'Ara era finita 2-0 per i rossoblù, con Dallinga e Lucumí a firmare il pomeriggio. In mezzo, la semifinale di Supercoppa a Riyad che il Napoli superò prima di alzare il trofeo. Più indietro nel tempo il 3-0 azzurro dell'agosto 2024. Il dato che ci interessa: tre confronti diretti consecutivi senza pareggio, con un equilibrio che si è progressivamente spostato.

Probabili marcatori

Højlund resta il riferimento naturale: il danese ha già dimostrato di trovare la porta contro le grandi e la sua quota da marcatore in qualsiasi momento, vicina a 2.10 tra Goldbet ed Eurobet, non ci sembra fuori mercato. Attenzione a De Bruyne, il quale sui piazzati e dal limite può cambiare la serata anche in una gara sporca.



Sul fronte emiliano, con Orsolini fuori, il ballottaggio Piccoli-Dovbyk indirizza le attenzioni sui due centravanti; Ferguson, invece, è l'uomo da tenere d'occhio sui corner. Probabilmente vedremo una partita decisa nella seconda mezz'ora, quando le rotazioni di Allegri diranno chi ha ancora gambe.

Dove guardare Napoli - Bologna

La sfida del Maradona è prevista in diretta su DAZN, con la gara inserita anche nel palinsesto Sky per il turno domenicale delle 18. Alcuni operatori di scommesse, inoltre, propongono lo streaming di determinati eventi ai propri utenti registrati e con conto gioco attivo, secondo le condizioni indicate nei rispettivi regolamenti.

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Contenuto a carattere informativo e di analisi sportiva. Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Per informazioni e supporto: Telefono Verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558 822 (gratuito e anonimo).