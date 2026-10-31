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Castel Volturno, seduta pomeridiana alla vigilia di Juventus-Napoli: il report del club

Castel Volturno, seduta pomeridiana alla vigilia di Juventus-Napoli: il report del club
Oggi alle 16:23Notizie
di Francesco Carbone
Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al Training Center a un giorno dalla sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Il Napoli continua a preparare la trasferta contro la Juventus, in programma domani sera alle 20:45. Alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro la formazione allenata da Luciano Spalletti, gli azzurri si sono ritrovati al Training Center di Castel Volturno per una seduta pomeridiana, proseguendo il lavoro di avvicinamento al prossimo impegno di campionato.

Il report dell'allenamento del Napoli

Attraverso i propri canali ufficiali, il club partenopeo ha diffuso il consueto report della seduta, fornendo indicazioni sul lavoro svolto dalla squadra di Massimiliano Allegri. Questa la comunicazione della SSC Napoli: “Meno uno a Juventus-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Spalletti. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico”.