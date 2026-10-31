Cessione Napoli, Mediaset: “Rizzetta pronto al rilancio per convincere ADL! Su Aponte…”

Il fondo americano Underdog Global Partners sarebbe pronto a rilanciare di 200-300 milioni rispetto alla prima proposta per acquistare il Napoli.

La cessione del Napoli potrebbe entrare in una fase decisiva nei prossimi mesi. Matt Rizzetta, imprenditore alla guida del fondo di private equity Underdog Global Partners, starebbe infatti preparando una nuova offerta per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il club. Sul tavolo potrebbero arrivare altri 200-300 milioni di euro rispetto alla prima proposta, per una cifra complessiva compresa tra 1,5 e 1,6 miliardi. Secondo quanto ricostruito da Sportmediaset, lo scorso marzo il fondo americano aveva incontrato i vertici del Napoli presentando un'offerta da 1,3 miliardi di euro per l'acquisizione della società, con la possibilità di garantire a De Laurentiis anche la presidenza onoraria. La richiesta del patron azzurro sarebbe stata invece di 2 miliardi, oltre a un ruolo di rilievo all'interno del club. Dopo una fase di riflessione e valutazione, Rizzetta sarebbe dunque pronto a tornare alla carica con una proposta economicamente più consistente, che potrebbe rappresentare il tentativo decisivo per arrivare a un accordo.

Rizzetta unico possibile acquirente, la posizione di MSC

Al momento, sempre secondo Sportmediaset, Rizzetta sembrerebbe essere l'unico interlocutore realmente interessato all'acquisizione del Napoli, salvo eventuali sorprese. Nel frattempo, De Laurentiis sarebbe vicino alla conclusione dell'operazione per l'acquisto dei terreni di Qualiano, dove dovrebbe sorgere il nuovo centro sportivo. Un investimento destinato ad accrescere ulteriormente il valore economico del club, proprio mentre proseguono i contatti con il fondo americano. Nessuna accelerazione significativa, invece, sarebbe arrivata dall'incontro di Ginevra tra il presidente azzurro e la famiglia Aponte, incentrato soprattutto sul progetto del nuovo stadio. Gianluigi Aponte sarebbe comunque disponibile a rafforzare la partnership commerciale tra MSC e il Napoli anche oltre il 2029, portando la sponsorizzazione a una cifra superiore ai 18 milioni di euro annui. Rizzetta, che può contare anche su buoni rapporti con le istituzioni cittadine e regionali, resta quindi il principale candidato a rilevare la società. Dopo 22 anni di gestione De Laurentiis, iniziata con l'acquisizione del club nel 2004, il Napoli potrebbe così prepararsi a un possibile cambio di proprietà.