Rrahmani ed Anguissa a rischio per Juve-Napoli? Allegri fa il punto in conferenza

I due calciatori sono alle prese con un virus influenzale e restano in dubbio per Juve-Napoli. Allegri farà le ultime valutazioni prima della partita.

Amir Rrahmani e Frank Zambo Anguissa sono in dubbio per Juventus-Napoli. Entrambi sono alle prese con un virus influenzale e la loro disponibilità per la delicata trasferta dell'Allianz Stadium, in programma domani alle 20:45, sarà valutata nelle prossime ore. A fare il punto è stato Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa a Castel Volturno, indicando anche le possibili alternative in caso di forfait: in difesa sono pronti Marianucci e Beukema.

Juventus-Napoli, Allegri sulle condizioni di Rrahmani e Anguissa

Le eventuali assenze dei due giocatori potrebbero incidere sulle scelte di formazione degli azzurri. Rrahmani ha già ripreso ad allenarsi, mentre Anguissa ha mostrato segnali di miglioramento. La decisione definitiva sulla loro presenza arriverà dopo le ultime valutazioni dello staff. Queste le parole di Allegri in conferenza stampa: “Rrahmani ha avuto un'influenza, ieri ha fatto allenamento, oggi vediamo come sta perché poi si gioca mercoledì. Se sta abbastanza bene giocherà, altrimenti giocherà uno tra Marianucci e Beukema. Anguissa anche lui... c'è un virus influenzale in giro, ogni tanto ne ammazza uno ma se sta bene gioca altrimenti gioca un altro. Ieri stava meglio, vediamo oggi”.