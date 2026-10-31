Lazio, la mossa di Gattuso verso il Napoli: amichevole per dare minuti a due infortunati

Il tecnico biancoceleste punta a recuperare due pedine importanti in vista della trasferta al Maradona dell'8 novembre. Lunedì è in programma un'amichevole.

Oliver Provstgaard si prepara a riprendersi una maglia da titolare nella sfida di domani contro il Cagliari. Il difensore danese, rimasto a riposo nell'ultima partita contro il Sassuolo dopo aver accumulato 735 minuti con la Lazio e altri 360 con la propria nazionale, dovrebbe tornare al centro della retroguardia, probabilmente al fianco di Sutalo, con Doekhi destinato inizialmente alla panchina. Il classe 2003 è ormai un punto fermo della difesa di Gattuso ed è pronto a riprendere il proprio posto con l'obiettivo di contribuire a un'altra prestazione difensiva convincente.

Lazio, amichevole a Formello per recuperare Rovella e Marusic in vista del Napoli

Contro il Cagliari non saranno ancora disponibili Rovella e Marusic, che hanno ripreso parzialmente a lavorare con il gruppo ma non verranno convocati. Assente anche Gudmundsson, il cui rientro è previsto dopo la sosta, probabilmente a dicembre. L'attenzione dello staff medico e tecnico è concentrata soprattutto sui primi due, con l'obiettivo di recuperarli almeno per la trasferta contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre. Per accelerare il percorso di rientro e verificare le condizioni dei giocatori meno impiegati, Gattuso ha programmato per lunedì un'amichevole in famiglia a Formello, alla quale prenderanno parte anche alcuni giovani. Un'occasione utile per concedere minuti a chi ha bisogno di ritrovare il ritmo partita e valutare i progressi degli infortunati. La situazione dell'infermeria potrebbe dunque migliorare nelle prossime settimane, anche se la parola d'ordine in casa biancoceleste resta la prudenza.