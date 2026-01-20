Champions, la classifica: il Napoli resta 23°, ma domani 5 squadre possono sorpassare
Il Napoli pareggia clamorosamente a Copenhagen, facendosi riprendere sullo 0-1 con la superiorità numerica. Gli azzurri restano momentaneamente al 23° posto nel maxi-girone, ma domani ben cinque squadre possono sorpassare gli azzurri in caso di vittoria.
Di seguito la classifica di Champions League aggiornata dopo le gare delle 21:00:
1 - Arsenal 21, dr +18
2 - Real Madrid 15, dr +11
3 - Bayern Monaco 15, dr +11
4 - Tottenham 14, dr +8
5 - PSG 13, dr +10
6 - Sporting CP 13, dr +5
7 - Manchester City 13, dr +4
8 - Atalanta 13, dr +2
9 - Inter 12, dr +6
10 - Atlético Madrid 12, dr +3
11 - Liverpool 12, dr +3
12 - Borussia Dortmund 11, dr +4
13 - Newcastle 10, dr +7
14 - Chelsea 10, dr +5
15 - Barcellona 10, dr +3
16 - Olympique Marsiglia 9, dr +3
17 - Juventus 9, dr +2
18 - Galatasaray 9, dr 0
19 - Bayer Leverkusen 9, dr -4
20 - Monaco 9, dr -6
21 - PSV 8, dr +4
22 - Olympiacos 8, dr -5
23 - Napoli 8, dr -5
24 - Copenhagen 8, dr -6
25 - Qarabag 7, dr -3
26 - Club Brugge 7, dr -5
27 - Bode/Glimt 6, dr -2
28 - Benfica 6, dr -2
29 - Pafos 6, dr -5
30 - Union Saint-Gilloise 6, dr -8
31 - Athletic Bilbao 5, dr -5
32 - Eintracht Francoforte 4, dr -8
33 - Ajax 4, dr -13
34 - Slavia Praga 3, dr -9
35 - Villarreal 2, dr -9
36 - Kairat 1, dr -14
