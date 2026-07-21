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Conferenza Di Lorenzo: parla il capitano a Dimaro, data e orario

Conferenza Di Lorenzo: parla il capitano a Dimaro, data e orarioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:10Notizie
di Fabio Tarantino

Giovanni Di Lorenzo sabato 25 luglio alle ore 16:00 parlerà in conferenza stampa da Dimaro Folgarida. Potrete seguire le sue parole su Tuttonapoli.net e poi le commenteremo come sempre su Radio Tuttonapoli con ricco palinsesto e dirette live dalle 8 alle 20 con collegamenti con il Trentino. 