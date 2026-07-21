Lutto per Sarri, morto il papà Amerigo: la vicinanza della SSC Napoli

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Oggi alle 10:40Notizie
di Fabio Tarantino

Lutto in casa Sarri. Grave perdita per l'ex allenatore del Napoli per la scomparsa del papà Amerigo. Il Napoli si stringe attorno al dolore della famiglia Sarri con un post sui social. 

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Maurizio Sarri e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro papà Amerigo".