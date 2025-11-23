Conte-ADL, Sky: rapporto d'amicizia, c'è massima fiducia tra le parti

vedi letture

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto all'indomani del successo del Napoli contro l'Atalanta e si è espresso così all'emittente satellitare: "Conte ha fatto di necessità virtù con il 3-4-2-1. L'aspetto più importante è la reazione che è arrivata in modo convincente, soprattutto nel primo tempo. Le assenze pesano, ma Conte è sempre bravo a trovare le soluzioni giuste.

Rapporto ADL-Conte? Il rapporto tra allenatore e presidente è ottimo, va oltre alla professione, c'è un'amicizia dichiarata tra le famiglie. Non ci sono dubbi sul fatto che il presidente si sia mosso perfettamente negli ultimi giorni. Il gruppo ha avuto un messaggio chiaro: l'allenatore l'ha scelto il presidente e si va avanti con lui".