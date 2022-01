Coppa d'Africa, solo pari all'esordio per l'Algeria (senza Ounas): 0-0 contro Sierra Leone

Esordio poco convincente per i campioni in carica dell'Algeria nella Coppa d'Africa. La squadra di Belmadi non va oltre lo 0-0 contro Sierra Leone nella prima giornata del Gruppo E. Neanche in panchina l'esterno offensivo del Napoli Adam Ounas, tenuto a riposo per un lieve infortunio. Un pareggio inatteso, che però consente ai nordafricani di portare a 35 la striscia di risultati positivi: l'Italia, che detiene il record, è vicinissima, a quota 37.