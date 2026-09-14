Rabbia Allegri dopo errore Lucca: svelata la frase detta negli spogliatoi

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Rabbia Max Allegri per l'errore di Lucca nel finale. Ieri l'allenatore del Napoli ha fatto chiarezza in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squada contro il Bologna.

Un po' di rabbia alla fine: da cosa era deluso e qual è il bilancio della partita?

"Il calcio è bello perché è imprevedibile. Lobotka è molto sveglio, gli inserimenti di Lobo e Gilmour non possiamo chiederglieli per la statura fisica. Deluso no, Lucca poteva fare il 2-0, ma ha fatto molto bene. È una partita che con rabbia, tecnica e voglia l'hanno portata a casa e l'hanno quindi ampiamente meritata".

Queste poi le sue parole a Sky: "Stava entrando, gli ho detto: apri le spalle. È entrato bene, anche contro l'Arsenal. Sono ragazzi bravi che possono migliorare. A livello mentale hanno bisogno di fiducia".