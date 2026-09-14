Il gesto di De Bruyne dopo il gol di Lobotka: la reazione di Favasuli

vedi letture

Gol del Napoli. Assist di Favasuli. Gol di Lobotka. Bologna sotto. Quel momento al 66' ha un peso specifico enorme per l'equilibrio dello spogliatoio. Il primo ad andare a travolgere d'affetto Favasuli non è stato uno dei compagni più giovani, ma proprio Kevin De Bruyne, scattato a braccia aperte verso la bandierina per abbracciare il classe 2004 prima ancora che tutti gli altri travolgessero Lobotka. Grande gioia per l'ex Catanzaro. Proprio Kdb lo aveva invitato col suo filtrante all'assist vincente.

Vedere un campione del suo calibro correre per primo a celebrare un ragazzo entrato a gara in corso dimostra quanto il belga sia immerso nello spirito di gruppo. Per il laterale azzurro, dopo l'impatto devastante con l'assist al bacio per il gol-vittoria, quell'abbraccio da parte di De Bruyne vale quasi quanto una benedizione ufficiale.