Da Bologna: “Hanno venduto tutti! Messi sotto da un difensivista come Allegri…”

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"Forse ha ragione Tedesco a firmare per un decimo posto, perché in queste condizioni non è mica detto che il Bologna riesca ad arrivarci. Anzi". Parte così un editoriale che si legge su TuttoBolognaWeb, sito di riferimento dei tifosi rossoblù, dopo il ko di ieri della squadra di Tedesco e che rende l'idea delle difficoltà della compagina di Tedesco ancora alla ricerca della prima vittoria: "La partita di Napoli, terza sconfitta in quattro partite (in tutte e tre senza gonfiare la rete), ha marcato per ora il punto più basso di questo inizio di stagione. Ci si poteva aspettare tutto, ma non che Allegri, noto difensivista, mettesse sotto il Bologna sul profilo del gioco e dell'intensità. Di fatto, le richieste alla vigilia di Tedesco (intensità, personalità e concentrazione) non si sono viste, e questo aggiunge un problema in più alla situazione attuale.

Oltre a essere uscito depauperato dal mercato, il Bologna sembra anche privo dell'intensità e dell'energia necessarie per competere contro squadre di questo tipo, caratteristiche che con Italiano non erano mai mancate. In sostanza, manca anche carattere. Per non parlare di come la squadra abbia contro giocato a calcio, senza riuscire a organizzare una manovra convincente e senza riuscire ad affacciarsi dalle parti dell'area di rigore altrui. La partita non ha avuto storia. A forza di vendere e fare plusvalenza, il parco giocatori scende inesorabilmente di livello, con il risultato che dalla lotta Champions si rientra nei ranghi, a metà classifica, laddove se arrivi decimo o dodicesimo non cambia nulla. E la sessione estiva ha rispecchiato in pieno il non progetto attuale, vendendo tutto il vendibile e comprando senza lungimiranza, con diritti che non riscatteremo mai e obblighi che ci imporranno a impegnare risorse ingenti su giocatori non determinanti. Un Bologna senza obiettivi non può che esprimersi così dopo essere stato spolpato negli ultimi due anni".