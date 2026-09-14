Allegri, che score contro il Bologna: l'incredibile statistica di Max
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Il successo per 1-0 contro il Bologna tra le mura del Maradona non solo ha interrotto il digiuno di tre gare del Napoli, ma ha anche confermato la straordinaria tradizione favorevole di Massimiliano Allegri contro la formazione emiliana. I numeri della carriera del tecnico toscano contro i rossoblù in Serie A evidenziano un vero e proprio monopolio statistico: 27 precedenti e 0 sconfitte. Il Bologna si conferma a tutti gli effetti la "vittima preferita" di Allegri nel massimo campionato italiano. Un tabù inviolato che ha consentito agli azzurri di conquistare i primi tre punti casalinghi della stagione e di ritrovare serenità in classifica alla chiusura della quarta giornata.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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