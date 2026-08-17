Coppa Italia, eliminata la Sampdoria di Insigne: vince 2-0 la Cremonese
Termina sul risultato di 2-0 il match dello Zini tra Cremonese e Sampdoria, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Nel primo tempo Stuckler stappa la partita al 23esimo, nella ripresa c'è la sliding doors decisiva: rigore per i blucerchiati al minuto 78 che Salvatore Esposito fallisce. Nel finale, Berti raddoppia per i grigiorossi. Viene così eliminata la Sampdoria di Lorenzo Insigne, che oggi non era convocato a causa di un problema fisico. Si qualifica invece la squadra di Marco Giampaolo che ai sedicesimi affronterà il Parma.
Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027
Serie A Enilive 2026-2027
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