Ufficiale Hojlund in Nazionale: è tra i convocati della Danimarca per le gare di Nations League

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Rasmus Hojlund è stato convocato dalla Danimarca per i prossimi impegni di Nations League. Con lui anche Provstgaard e Isaksen della Lazio.

Rasmus Hojlund torna a vestire la maglia della Danimarca. L'attaccante del Napoli è stato convocato dal commissario tecnico Brian Riemer per i prossimi impegni di Nations League, che vedranno la Nazionale danese affrontare Norvegia, Portogallo e Galles, quest'ultimo due volte, nelle prossime due settimane. Insieme a Hojlund, Riemer ha inserito nella lista altri due calciatori della Serie A.

Danimarca, con Hojlund anche due giocatori della Lazio

Oltre al centravanti del Napoli, sono stati convocati Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen della Lazio. Sono dunque tre i rappresentanti della Serie A scelti da Riemer per le quattro gare di Nations League, con Hojlund pronto a essere protagonista dei prossimi impegni della Nazionale danese.

Danimarca, l'elenco completo dei convocati

Portieri: Andreas Jungdal (KVC Westerlo), Mads Hermansen (West Ham), Filip Jørgensen (Strasburgo)

Difensori: Andreas Christensen (Barcellona), Joachim Andersen (Fulham), Oliver Provstgaard (Lazio), Victor Nelsso (Nordsjaelland), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland), Alexander Bah (Benfica), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Victor Bak (Midtjylland),

Centrocampisti: Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marsiglia),m Victor Froholdt (Porto), Mads Bidstrup (Olympique Lione), Morten Hjulmand (Atletico Madrid), Mikkel Damsgaard (Brentford), Thomas Jørgensen (Tolosa)

Attaccanti: Gustav Isaksen (Lazio), Albert Grønbæk (Amburgo), Patrick Dorgu (Manchester United), Adam Daghim (Hoffenheim), Rasmus Hojlund (Napoli), Kasper Dolberg (Ajax), Kasper Høgh (Celtic)