Coppa Italia, il tabellone completo: la possibile avversaria del Napoli agli ottavi
Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso noto il tabellone completo della Coppa Italia 2026, delineando il percorso delle principali squadre italiane nella competizione. Il sorteggio ha subito acceso l’attenzione sugli incroci potenzialmente decisivi, con scenari che promettono grande spettacolo già dalle fasi finali del torneo.
Gli incroci più attesi: ecco la possibile avversaria del Napoli agli ottavi
Il tabellone lascia aperta la possibilità di una finale di grande richiamo tra Inter e Juventus, mentre non è da escludere un derby di Milano tra Inter e Milan in semifinale, uno scenario che renderebbe il percorso ancora più intenso per i nerazzurri. Per quanto riguarda il Napoli, la squadra azzurra entrerà in gioco agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del percorso che coinvolge Pisa ed Empoli contro Fiorentina, Benevento e Ravenna.
Turno preliminare - domenica 9 agosto 2026
Ascoli-Potenza
LR Vicenza-Catania
Arezzo-Union Brescia
Benevento-Ravenna
Trentaduesimi - domenica 16 agosto 2026
Genoa-Ascoli/Potenza
Catanzaro-Sudtirol
Lazio-Mantova
Lecce-Palermo*
Torino-Carrarese
Monza-Avellino
Cremonese-Sampdoria
Parma-LR Vicenza/Catania
Cagliari-Arezzo/Union Brescia
Hellas Verona-Virtus Entella
Sassuolo-Cesena
Frosinone-Juve Stabia
Udinese-Padova
Venezia-Modena
Pisa-Empoli
Fiorentina-Benevento/Ravenna
Sedicesimi - 2 e 15 settembre 2026
Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol
Lazio/Mantova-Lecce/Palermo
Torino/Carrarese-Monza/Avellino
Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania
Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella
Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Udinese/Padova-Venezia/Modena
Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna
Ottavi di finale - 2 dicembre, 16 dicembre 2026 e 13 gennaio 2027
Inter contro la vincente di Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol
Bologna contro la vincente di Lazio/Mantova-Lecce/Palermo
Milan contro la vincente di Torino/Carrarese-Monza/Avellino
Como contro la vincente di Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania
Roma contro la vincente di Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella
Juventus contro la vincente di Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Atalanta contro la vincente di Udinese/Padova-Venezia/Modena
Napoli contro la vincente di Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna
Quarti di finale - 3 e 10 febbraio 2027
Area Inter-Bologna
Area Milan-Como
Area Roma-Juventus
Area Atalanta-Napoli
Semifinali - 3 marzo 2027 andata, 21 marzo 2027 ritorno
Vincente area Inter-Bologna contro vincente area Milan-Como
Vincente area Roma-Juventus contro vincente area Atalanta-Napoli
Finale - 19 maggio 2027
Finale tra le due vincenti delle semifinali.
Serie A Enilive 2026-2027
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|Genoa
|Napoli
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