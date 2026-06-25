12 anni senza Ciro Esposito: striscione all'esterno del Colosseo
Sono trascorsi dodici anni dal 25 giugno 2014, il giorno della morte di Ciro Esposito, il tifoso napoletano ferito mortalmente da Daniele De Santis in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Un anniversario che continua a rappresentare un momento di grande commozione per il popolo azzurro, che anche quest'anno ha voluto rendere omaggio alla sua memoria.
L'omaggio dei tifosi al Colosseo: "Ciro vive!"
Nella notte alcuni sostenitori del Napoli hanno esposto uno striscione all'esterno del Colosseo, a Roma, per ricordare Ciro Esposito. Sullo striscione campeggiava una semplice ma significativa scritta: "Ciro vive!", un messaggio con cui i tifosi hanno voluto ribadire che il suo ricordo resta ancora vivo, a dodici anni dalla sua scomparsa. Di seguito lo scatto diventato virale sui social.
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