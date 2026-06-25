Futuro Insigne, Schira: "Mazzarri spinge per averlo in Grecia". La situazione

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Insigne tra Iraklis, Pescara e Francia: Mazzarri lo vuole, futuro ancora tutto aperto.

Il futuro di Lorenzo Insigne resta tutto da scrivere. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X, l'ex capitano del Napoli è finito nel mirino di Walter Mazzarri, che starebbe provando a convincerlo a raggiungerlo all'Iraklis da svincolato. Parallelamente, il Pescara non ha alcuna intenzione di rinunciare al fantasista e gli ha presentato una proposta importante per prolungare il contratto fino al 2028.

Dalla Francia nuovi segnali: tre piste per il futuro dell'ex capitano

Il mercato di Insigne non si limita a Grecia e Italia. Sempre secondo Schira, anche un club francese avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante, confermando come l'ex azzurro continui ad avere estimatori nonostante le tante valutazioni ancora in corso sul suo futuro. Nelle prossime settimane il giocatore sarà chiamato a scegliere tra la possibilità di proseguire l'avventura a Pescara, ritrovare Mazzarri all'Iraklis o prendere in considerazione una nuova esperienza nel campionato francese.