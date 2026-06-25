Mondiale per Club, la FIFA pensa all'espansione: il Napoli può beneficiare del nuovo format

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Mondiale per Club verso 48 squadre: il Napoli può sperare nel nuovo format FIFA.

La FIFA è pronta a ridisegnare il futuro del Mondiale per Club. Secondo quanto riportato da The Guardian, la federazione internazionale ha accettato di creare una joint venture con l'European Football Clubs (EFC), l'organizzazione che rappresenta oltre 700 società europee, per la gestione della competizione. L'accordo potrebbe accelerare il progetto di allargare il torneo da 32 a 48 squadre già a partire dall'edizione del 2029, aumentando così le possibilità di qualificazione per un numero maggiore di club europei, compreso il Napoli, rimasto escluso dall'ultima edizione nonostante il titolo di campione d'Italia.

Più squadre europee e addio al limite per nazione: cosa può cambiare

Tra le modifiche allo studio c'è anche la possibile eliminazione del limite di due club per ogni Paese, una regola che nell'ultima edizione ha escluso società di primo piano come Liverpool, Barcellona e Napoli. L'EFC ritiene che una maggiore presenza delle big europee aumenterebbe il valore commerciale del torneo, dopo le difficoltà incontrate dalla FIFA nella vendita dei diritti televisivi, poi ceduti a DAZN con un accordo globale da un miliardo di dollari. Parallelamente resta aperta la questione dei 185 milioni di sterline destinati ai pagamenti di solidarietà per i club non partecipanti, somme che non sono ancora state distribuite e che rappresentano uno dei temi centrali nei colloqui tra FIFA e confederazioni in vista della definizione del nuovo format del Mondiale per Club.