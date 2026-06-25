Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio
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In questo giovedì 25 giugno proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026. Dopo le quattro partite di stanotte - Scozia-Brasile, Marocco-Haiti, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud - toccherà alla Germania contro l’Ecuador alle ore 22:00. Alla stessa ora, in contemporanea, ci sarà anche la sfida tra Curaçao e Costa d'Avorio. Di seguito la programmazione in tv.
22.00 Ecuador-Germania (Mondiali) - DAZN e RAI 1
22.00 Curaçao-Costa d'Avorio (Mondiali) - DAZN
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