Palestra vola a Londra, domani visite col Chelsea: "Sono contento"

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Palestra al Chelsea: visite mediche a Londra, superata l'Inter con un'offerta record.

Marco Palestra è pronto a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. L'esterno italiano ha lasciato l'Italia in direzione Londra, dove nella giornata di domani sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto con il club inglese. A riportarlo è Sky Sport, che ha raccolto anche le prime dichiarazioni del calciatore poco prima della partenza.

Accordo fino al 2032: il Chelsea supera l'Inter con una maxi offerta

Per assicurarsi Palestra, il Chelsea ha superato la concorrenza dell'Inter presentando all'Atalanta un'offerta da 55 milioni di euro più 3 milioni di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore. Il laterale firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2032, con uno stipendio iniziale di circa 5 milioni di euro netti a stagione. Prima di imbarcarsi per Londra, Palestra si è limitato a un breve commento: "Sono contento".