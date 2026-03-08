Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte e la Napoli belga"

"Kenan Anti-Cesc" è il titolo del Corriere dello Sport che celebra la prestazione del fantasista bianconero: Spalletti è a un solo punto dal quarto posto. Il derby di Milano domina il taglio alto. La sfida serale tra Milan e Inter (calcio d'inizio alle 20.45) è il piatto forte della domenica calcistica italiana. Il Corriere titola con enfasi "Madonnina, che derby!", sottolineando la posta in palio scudetto: i nerazzurri vanno a caccia del +13 in classifica, i rossoneri invece cercano di ridurre il gap a -7. Inter che non vince la stracittadina da 23 mesi, con Thuram in dubbio per la febbre e il ballottaggio in casa Milan tra Bonny ed Esposito.

Lukaku e De Bruyne, la Napoli belga. Spazio anche agli azzurri: Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne si trovano a giocare insieme per una squadra di club. Un'accoppiata di livello internazionale che alimenta le ambizioni del Napoli di Conte. Genoa-Roma alle 18, Gasp senza scuse. Gasperini alla vigilia del match contro la Roma lancia segnali di determinazione: out Dybala, Soulé e Hermoso, ma il tecnico non cerca alibi e promette battaglia.