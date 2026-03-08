Prima pagina E' il giorno giorno di Milan-Inter, La Gazzetta dello Sport: "Derby magico"

Il derby di Milano tra Milan e Inter in programma questa sera alle 20:45 si prende la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. Una sfida dove in palio c'è una fetta abbondante di scudetto, visti i dieci punti di vantaggio in favore dei nerazzurri che al momento separano le due squadre. Allegri però non si perde d'animo, pur ribadendo come l'obiettivo dei suoi sia la Champions League: "Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Intanto giochiamo domani. Non so se si potrà riaprire lo Scudetto, ma a noi mancano cinque vittorie per la Champions, quindi se vinciamo domani ne mancherà una in meno".

"Mi aspetto determinazione e convinzione senza guardare le statistiche recenti del derby" ha invece detto Chivu, potrebbe arrivare all'appuntamento in emergenza davanti. Con Lautaro infortunato, il tecnico rumeno ha acceso il campanello d'allarme anche su Thuram, bloccato alla vigilia da un po' di febbre che comunque non dovrebbe tenerlo fuori dalla sfida di questa sera.

Spazio anche alle gare andate in scena ieri, in particolare alla vittoria della Juventus allo Stadium contro il Pisa. Dopo un primo tempo senza reti la squadra di Spalletti fa tutto nel secondo preso, con i gol di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Tre punti d'oro per i bianconeri, che adesso mettono pressione alla Roma, in campo alle 18.00 contro il Genoa a Marassi.