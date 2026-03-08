Prima pagina La Juventus non molla il quarto posto, Tuttosport: "Il marchio di Yildiz"

Quattro reti, quattro marcatori diversi. Tre punti per la Juventus che ieri sera ha superato 4-0 il Pisa nell'anticipo del sabato sera di Serie A. A sbloccare le marcature per i bianconeri è stato Cambiaso, poi sono andati a segno Thuram, Yildiz e Boga. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Il marchio di Yildiz".