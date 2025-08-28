Prima pagina Corriere dello Sport: "Elmas, un jolly per Conte. Hojlund a oltranza"

vedi letture

"Kolo torna in ballo" è il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport per la sua prima pagina. Il quotidiano sportivo romano si sofferma sul possibile ritorno in bianconero dell'attaccante francese, con il PSG che ora apre allo sconto per il prezzo del cartellino: "Sconto e svolta. Il PSG riduce la richiesta e i bianconeri ritornano a parlare del francese. Juve, 60 milioni per riportare Muani da Tudor. Comolli accelera per l'attaccante anche se Vlahovic continua a rifiutare ogni proposta e rischia di andare via gratis tra un anno".

Nel taglio alto l'argomento di spicco è invece il sorteggio di Champions League in programma oggi alle 18 ("Incubo inglese. Champions, alle 18 i sorteggi per Napoli, Inter, Atalanta e Juve") mentre di spalla trovano spazio il mercato della Roma ("Roma a carte scoperte") e del Napoli ("Elmas, un jolly per Conte").